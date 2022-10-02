الدفاع التشيكية: طيارينا يتدربون على استخدام مروحيات هجومية في قاعدة بندلتون الأمريكية

كشفت وزارة الدفاع التشيكية أن طواقم من الطيارين وعناصر الخدمة الأرضية التابعين لسلاح الجو التشيكي يتدربون حاليا في الولايات المتحدة على مروحيات قتالية هجومية في قاعدة "كامب بندلتون" الأمريكية، وهي القاعدة الرئيسية الكبرى لسلاح مشاة البحرية الأمريكية على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع -في بيان نقلته مجلة "جينز" العسكرية، اليوم الأحد- "إن عمليات تدريب طواقم الطيران التشيكية تجري منذ أشهر قليلة على مروحيات هجومية من طراز BELL UH-1Y وBELL AH-1Z، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء استلام سلاح الجو التشيكي لتلك النوعيات من المروحيات اعتبارا من العام 2023".

وأضافت: "منذ يوليو الماضي، يُجري مجموعة من الطيارين والفنيين الأرضيين التابعين لفوج المروحيات 22 بالقاعدة الجوية (ناميستي ناد أوسلافو)، تدريبات في قاعدة بندلتون لمشاة البحرية الأمريكية.. وفي سبتمبر، تم الانتقال من التدريب النظري الفعلي إلى مرحلة إجراء أولى الطلعات العملية التدريبية".

ومن المقرر أن يتسلم جيش جمهورية التشيك ثماني مروحيات من طراز "UH-1Y"، وأربعة من طراز "AH-1Z"، كجزء من جهود أوسع نطاقاً تبذلها دولة التشيك لإحلال عتادها العسكري الذي يعود تاريخ تصنيعه إلى حقبة السوفييت، وذلك في إطار عقود مبيعات عسكرية أجنبية وقعتها في سبتمبر 2020.