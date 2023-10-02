قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة أنفقت 1,5 مليار جنيه لإعادة تأهيل وتدعيم السد العالي، لأنه إحدى أقدم منظومات المياه في العالم، وكان لا بد من تدخل الدولة، في ضوء توجيه الرئيس السيسي بالاهتمام بملف المياه.



وذكر خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليارات جنيه، إلى جانب إنشاء قناطر ديروط الجديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، والعديد من السحارات متمثلة في سحارة السرابيوم التي تنقل المياه تحت قناة السويس الجديدة إلى سيناء.



وأفاد بأن تطوير المنشآت المائية الرئيسية خلال التسع سنوات السابقة بتكلفة 12,5 مليار جنيه.



ولفت إلى أن مصر لديها 47 ألف منشأ مائي في مصر، حيث تم تحديد أولويات الإحلال والتجديد لها، مشيرا إلى أن محطات الرفع لا بد من أن تعمل على مدار الساعة، دون توقف الأمر الذي يتطلب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد وهو ما لم يكن موجودا قبل عام 2014.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.



وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.