ولي العهد البحريني يستقبل السفير المصري بالمنامة

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين، السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية بالمنامة، بحضور كل من الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكد ولي العهد البحريني على ما يجمع البلدين من علاقات راسخة؛ تجسدها عمق ومتانة الروابط الأخوية المشتركة عبر العصور، وما تشهده من نمو وتقدم على الأصعدة كافة.

ونوه بما تحظى به هذه العلاقات من حرص واهتمام بتطويرها وتنميتها من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وشقيقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما أشاد ولي عهد البحرين بالجهود التي بذلها السفير شعبان، خلال فترة عمله سفيراً لجمهورية مصر العربية بالمنامة خلال السنوات الأربع الماضية، وإسهامه في تنمية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومواصلة تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته للسفير شعبان بالتوفيق في مهامه المقبلة.

من جانبه حرص السفير المصري على الإعراب عن شكره وتقديره لولي العهد على ما يوليه من اهتمام بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والدفع به نحو مستويات أشمل، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.