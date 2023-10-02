«المعرض» في ثاني أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح

قدمت فرقة فرع ثقافة الجيزة العرض المسرحي "المعرض"، وذلك في ثاني أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح فى دورته الـ 30 (دورة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني)، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.



تدور فكرة العرض حول تجهيزات إقامة أول معرض فني يضم صور وأسماء لعدد من الشخصيات النسائية في أزمنة مختلفة، لكل زمن تأثيره على الأداء المسرحي والسينوغرافيا، وذلك للتعبير عن مشاعر الصداقة الحقيقة التي أصبحت نادرة في هذا الزمن، وللتأكيد على فكرة أن الفن أصدق من التاريخ، كونه مرآة المجتمع، فإذا أردت التعرف على أي مجتمع في أي مكان في العالم فلتنظر إلى الفن.



كما يعتمد العرض على العنصر النسائي فى كل شيء من تكوينات جسدية لملء الفراغ المسرحي وغناء وترانيم واستعراضات كمحاولة للتجريب والخروج عن المألوف.



يشارك في بطولة "المعرض" كلا من نهى مجدي، مريم أحمد، سمر عاطف، رانيا مصطفى، مريم وليد، فريدة داوود، نائلة غريب، چاكلين سعد، ماهينور طارق، روچينا نادي، مريم ماجد، رضوى عبد الناصر، ندى عزت، مي مجدي، سارة صديق، وعنان عاطف.



صمم إضاءة العرض إسلام أبو عرب، وديكور باسم وديع، وماكياچ رامي جمال، وملابس لارا عمرو، ومساعد مخرج ماهينور طارق، ومخرج مساعد داليا صبري، وتأليف موسيقى عصام السواح ومحمد لطفي، وتنفيذ موسيقى أحمد خالد، وتعبير حركي محمد خليفة، ومخرج منفذ سوزان مدحت، وتأليف وإخراج سيف الدين محمد.



شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من أحمد مجاهد رئيس اللجنة، د. صبحي السيد، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مدير ومقرر المهرجان، ونخبة من النقاد والمسرحيين، وتلاه ندوة نقدية بحضور الناقدة المسرحية د. داليا همام، الكاتب المسرحي سعيد حجاج، والمخرج المسرحي حمدي حسين.



"المهرجان الختامي لنوادي المسرح" يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح بعنوان "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.