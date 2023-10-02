تعليم الجيزة تنظم مسيرة تأييد للرئيس السيسي

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نظمت مديرية التربية والتعليم وعدد من الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة مسيرة تضم اصحاب المدارس الخاصة، وأعضاء مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بمدارس الجيزة، وعدد ضخم من المعلمين لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.

شارك في المسيرة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة والمستشار بدوي علام رئيس مجلس أمناء ومعلمي وآباء الجيزة، وصابر عمران أمين جمعية أصحاب المدارس ومجالس الأمناء.

تنطلق المسيرة من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.