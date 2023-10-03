انفردت الفنانة أنغام، بحفلين متتالين حملا شعار كامل العدد ضمن مهرجان "ليلة العمر"، الذى يقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دار الأوبرا الكويتية، والذي يشارك في إحياء فعالياته عدد كبير من نجوم العالم العربي.

وخصت إدارة المهرجان أنغام بحفلين تلبية لرغبات معجبيها بالكويت، ومختلف الجنسيات العربية، وذلك عقب نفاد تذاكر الحفل الأول بمجرد طرحها بساعات قليلة، وهو ما تجاوز ضعف الطاقة الاستيعابية لعدد مقاعد الجمهور بالمسرح.

وشهد حفلي أنغام العديد من المواقف والمفاجآت المثيرة منها تقديمها لنجلها الكويتي للجمهور وسط حالة من الترحاب والمحبة.

كما كشفت أنغام لوسائل الإعلام مواصفات من يستحق صوت مصر قائلة: "كل صوت حلو بيحب ويقدر مصر.. هو صوت مصر".

فيما أوضحت أنها فخورة بلقب صوت مصر، وأنها تعمل على الحافظ على القيمة التشريفية الكبيرة والمعنوية لهذا اللقب، والتي تضعها في حالة تقويم دائم لكل ما يصدر منها سواء على المستوى الفني أو الشخصي.

وأشعلت أنغام وصلات الغناء والطرب بعدد كبير من أغانيها المحببة لدى الجمهور منها "نفضل نرقص"، "ولا دبلت"، "مجبش سيرتي"، "سيبك أنت"، "روحي"، "لوحة باهتة"، "عمري معاك"، "علشان أرضيك" و"أكتبلك تعهد" ، "بحبك وحشتيني" ، "حالة خاصة" ،" لا تهجى" ،"هو نفس الشوق" ،"لوحة باهتة و"اساميك الكتيرة"، وغيرها.