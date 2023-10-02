افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروع مركز صحي حضري الحمراء النموذجي، والذي تم إنشاؤه بتكلفة إجمالية بلغت 64 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية والارتقاء بالمنظومة الصحية.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة، والدكتور هالة حمدي مدير الإدارة الصحية بشرق، والدكتورة ولاء إبراهيم مدير المركز الصحي الحضري بالحمراء، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المركز الصحي، والذي يتكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، كما استمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة لأقسام المركز التي تضم قسم الاستقبال، وعيادات الأسنان، وتنظيم الأسرة، ورعاية الأم والطفل، والتطعيمات، وغرف المبادرات الصحية، بالإضافة إلى أقسام الصيدليات، ومخازن الأدوية.

وأوضح محافظ أسيوط، أهمية المركز الصحي الحضري بالحمراء، والذي سيقدم خدماته للمرضى طوال 24 ساعة كمركز نموذجي، وخاصة في تنفيذ المبادرات الخاصة بالصحة، والتي تم ويجري تنفيذها لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين، لافتًا إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين، وفق أحدث المعايير الدولية.

ولفت إلى جولاته المستمرة والميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم لاستكمال أعمال إنشاء المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية بقرى ومراكز المحافظة؛ لسرعة دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والامكانات، متابعا أن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الصحة تشمل، إنشاء وتطوير 4 مستشفيات مركزية "منفلوط النموذجي، وساحل سليم النموذجي، وديروط النموذجي، وأبنوب" لتصبح نموذجية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة، بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.

واستكمل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم إنشاء وتجهيز المراكز الصحية الحضرية النموذجية لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين طوال 24 ساعة، ولتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي نهاية الجولة، التقى المحافظ بقيادات مديرية الصحة، والأطباء، والعاملين بالمركز، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، واستغلال الأجهزة والإمكانيات المتاحة بالمركز؛ استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موجهًا الشكر لقيادات مديرية الصحة، والأطباء القائمين على المركز الصحي.