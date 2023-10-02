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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة لديها شبكة توزيع سلع منتظمة.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن المسافة بين أي منفذ وآخر لا تزيد عن 500 متر أو في حدود ذلك، وبالتالي فإنّ طريقة حصول المواطن على السلعة سهلة جدا.

وأشار إلى العمل على رفع مستوى الخدمات وفقا لتوجيه رئاسي، تضمن ضرورة العمل اعتماد التحول الرقمي، مؤكدا أن التموين من أكبر الوزارات المشاركة في عملية التحول الرقمي سواء عبر خدمات التموين أو قاعدة بيانات المستفيدين.

وأفاد بتطوير 378 مركز خدمة خلال آخر ثلاث سنوات بتكلفة 593.7 مليون جنيه، علما بأنه قبل 2014 لم يكن هناك مركز خدمة للتموين، وكان الأمر برمته معتمدا على عملية ورقية.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.