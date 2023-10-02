مبعوث أممي يختتم زيارته إلى قطر في إطار مساعي جهود السلام في اليمن

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الإثنين، زيارته إلى قطر، في إطار مساعي الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن.



والتقى جروندربج، وفقا لبيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، نسخة منه، بوزيرة الدولة للتعاون الدولي، لولوة الخاطر، ومسؤولين قطريين آخرين لمناقشة أهمية تعزيز الدعم الإقليمي والدولي لجهود الوساطة الأممية في اليمن.



وذكر البيان، أن النقاش تناول التقدم المحرز لدعم الأطراف للاتفاق على تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وعلى الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق للنار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.



وقال جروندبرج "في حين أن حل النزاع يجب أن يتم التفاوض عليه من قبل اليمنيين، فإن زيادة التلاحم الإقليمي يعطي بلا شك أملا أكبر في التوصل إلى حل للوضع في اليمن، ستلعب المنطقة دورا كبيرا في مرافقة اليمن على طريق السلام، فضلا عن إعادة الإعمار والتعافي".



ورحب المبعوث الأممي، بالتأييد وبالدعم للتوصل لحل سلمي للنزاع الذي أعرب عنه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



كما شارك المبعوث الأممي جروندبرج في فعالية إطلاق المعهد العالمي للبحوث الاستراتيجية "حيث تحاور مع مجموعة من الخبراء حول المداخل الممكنة للعمل الجماعي لمعالجة تحديات بناء السلام وإعادة الإعمار في اليمن، وعلى ارتباط سلام واستقرار البلاد بأمن المنطقة ومسارات التجارة الدولية".



ويأتي ذلك وسط استمرار المساعي الدولية والأممية الرامية إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، تمهيداً لانطلاق مفاوضات سلام بين أطراف الصراع، لإنهاء الحرب التي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.