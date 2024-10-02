ضبط 18 تاجر مخدرات خلال حملات في 9 محافظات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على 18 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش وبانجو وهيروين وهيدرو وآيس خلال حملات في 9 محافظات.

وواصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، والبحيرة، والشرقية، وبورسعيد، وقنا، ودمياط، والجيزة، والغربية، وجنوب سيناء) جهوده لملاحقة وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم :

ضبط عنصرين إجراميين بالمنوفية وبحوزتهما (كمية لمخدري "الهيروين، والآيس").

وفي البحيرة، ضبط عنصر إجرامى بحوزته (2 كيلو حشيش، وكمية من مخدري "الهيروين ، والآيس"، بندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وطلقات).

وفي الشرقية، ضبط عنصر إجرامى وبحوزته (هيروين، وكيلو لمخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الآيس، وبندقية آلية وطلقات، وميزان حساس).

وضبط عنصر إجرامي وبحوزته (3 كيلو بانجو، وبندقية خرطوش، وفرد محلي، وطلقات، وسلاح أبيض، ودراجة نارية "دون لوحات معدنية").

وفي بورسعيد، ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم (25 كيلو هيدرو).

وفي قنا، ضبط عنصر إجرامي وبحوزته (كيلو لمخدرالشابو، كمية لمخدر الأفيون)، وضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما (3 كيلو حشيش، وكمية لمخدر الأفيون، وأقراص مخدرة).

وفي دمياط، ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم (كيلو حشيش، و5 كيلو بانجو، وبندقية خرطوش وطلقات، و2 سلاح أبيض).

وفي الجيزة، ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما (3 كيلو حشيش).

وفي الغربية، ضبط عنصر إجرامي وبحوزته (4.5 كيلو لمخدر الهيدرو).

وفي جنوب سيناء، ضبط عنصر إجرامى بحوزته (7.4 كيلو لمخدر الهيدرو، وحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.7 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.