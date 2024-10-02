المركزي: الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك تتجاوز 7 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس

الودائع بالعملات الأجنبية تصعد إلى ما يعادل 2.7 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 2.656 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024، مقابل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.



وكشف البنك المركزي المصري ، في تقريره الشهري ، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 636.43 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 2.020 تريليون جنيه.

أشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 30.164 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 421.863 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 184.464 مليار جنيه.

كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 142.763 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 447.823 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.429 تريليون جنيه.

في سياق متصل ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية ليصل إلى 7.057 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.



وكشف البنك المركزي في تقرير حديث له عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.524 تريليون جنيه مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.



وبحسب المركزي ، فقد بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 79.955 مليار جنيه، والقطاع الخاص 878.671 مليار، والقطاع العائلي 566.529 مليار جنيه.



وكشف المركزي عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.533 تريليون جنيه مقابل 4.946 تريليون جنيه ، لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 73.607 مليار جنيه من تلك الودائع ، والقطاع الخاص 345.219 مليار جنيه، والقطاع العائلي 5.114 تريليون جنيه.