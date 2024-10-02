محافظ المنيا يوزع الدفعة الأولى من عقود القروض الجديدة لتمويل الشباب

توزيع الدفعة الأولى من عقود القروض الجديدة لتمويل الشباب في المنيا

وزع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، 33 عقدا من عقود الدفعة الأولى من القرض الجديد، بقيمة 30 ألف جنيه، إضافة إلى عقد قرض لجمعية أهلية بقيمة 150 ألف جنيه لدعم 15 خريجًا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة لتمكين الشباب وتوفير التمويل اللازم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة.

وأكد المحافظ، أن الدولة تتجه نحو توسيع تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تشجيع الشباب على دخول مجال العمل الحر، وتحفيزهم على الابتكار وإقامة مشروعات مستقرة توفر فرص عمل لهم ولغيرهم.

ولفت إلى أن المحافظة نظمت خلال الشهرين الماضيين ملتقيين لتوظيف الشباب، بالإضافة إلى تنويع الجهات المانحة للقروض الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح للشباب خيارات أوسع للاستفادة وتأسيس مشروعات تتناسب مع احتياجات السوق، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

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وأشار إلى أن هذه القروض تمثل بداية لانطلاق مشروعات كبيرة تسهم في تحقيق طموحات الشباب والمساهمة في مسيرة التنمية بالمحافظة، متمنياً للحاصلين على القروض النجاح والتوفيق في مشروعاتهم.

من جانبه أوضح محمد حسين، رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين، أن الجهاز تأسس عام 2004، بهدف الحد من مشكلة البطالة التي تواجه أبناء المحافظة، ونجح منذ إنشائه في توفير 10682 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال الإقراض، مؤكدا سعي المحافظة لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من البطالة.

حضر الفعالية اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد، ومحمد حسين، رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.