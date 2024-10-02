مسؤول أمني إسرائيلي يدعو لاستهداف خامنئي ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني

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حث مسؤول أمني إسرائيلي بارز إسرائيل على اتخاذ إجراء حاسم ضد القيادة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد الهجوم الصاروخي الأخير على إسرائيل.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن المسؤول الإسرائيلي قوله ليل الثلاثاء/الأربعاء: "يجب أن نتوقع ضرب مراكز الحكومة وربما القضاء على شخصيات مثل خامنئي"، داعيا إلى رد مستهدف يشمل البنية التحتية العسكرية الإيرانية والطائرات.



وأكد المسؤول الأمني أن رد إسرائيل يجب أن يكون "استراتيجيا وسريعا".



واعتبر أن المرشد الأعلى لإيران "لا يقف فقط وراء الهجمات الأخيرة، بل يهدف أيضا إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر من خلال السعي للحصول على قدرات نووية".

وقال المسؤول: "خامنئي يريد شن هجوم تقليدي ويسعى للحصول على دعم للأسلحة النووية. يجب على إسرائيل تدمير مواقع إيران النووية الآن".