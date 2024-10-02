حزب الله يعلن قصف مجموعة من بلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة

أعلن حزب الله اللبناني، صباح الأربعاء، قصف مجموعة من بلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصره قصفوا الساعة 10:10 (بالتوقيت المحلي)، مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة».

وأشار إلى أن «القصف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين».

وفي وقت سابق، نفذ حزب الله اللبناني، صباح الأربعاء، كمينا محكما لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة، التي لا يفصلها سوى مسافة قليلة عن الحدود بين شمال فلسطين المحتلة والجنوب اللبناني.

وشن حزب الله، حملة قصف صاروخي استهدفت تجمعات جيش الاحتلال في المستوطنات الحدودية بين فلسطين ولبنان، قبل أن يعلن عن الكمين المحكم الذي استهدف القوة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أكدت منصات للمستوطنين، مقتل جندي أصيب صباح اليوم في حدث أمني صعب على الحدود بين فلسطين ولبنان.

فيما أكدت مصادر عبرية، أن الحدث في الشمال يخضع للرقابة العسكرية لكن عدد الإصابات فيه كبير.



