الجيش اللبناني يؤكد دخول قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية

أكد الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، دخول قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية، لمسافة تبلغ 400 متر تقريبًا.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «خرقت قوة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق لمسافة 400 م تقريبًا داخل الأراضي اللبنانية، في منطقتَي خربة يارون وبوابة العديسة، ثم انسحبت بعد مدة قصيرة».

خرقت قوة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق لمسافة ٤٠٠ م تقريبًا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتَي خربة يارون وبوابة العديسة ثم انسحبت بعد مدة قصيرة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/uqOTVUzyQS — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 2, 2024

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني، إن عناصر المقاومة تخوض الآن، اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، أن عناصره أوقعوا إصابات عدة في صفوف جنود الاحتلال، مشيرًا إلى أن «الاشتباكات مازالت مستمرة».

وأشار إلى أن «الاشتباكات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه».

بينما أفادت وسائل إعلام لبنانية بدخول بعض آليات وجنود جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إلى قرية العديسة جنوب لبنان.

وأشارت قناة «LBCاللبنانية»، إلى «دخول بعض آليات وجنود الجيش الإسرائيلي إلى طريق عام عديسة – كفركلا»، وذلك في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.