إيرادات إكس مراتي تتخطى 85 مليون جنيه

حقق فيلم "إكس مراتي" أمس، 215 ألف جنيه، ليحتل المركز الثاني بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 10 أسابيع عرض إلى 85 مليونًا و326 ألف جنيه.

وبذلك يحتل الفيلم المركز السادس في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية متقدما على "كازبلانكا" الذي يحتل المركز السابع بإجمالي إيرادات 80 مليون جنيه.

الفيلم تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يقوم هشام ماجد بدور الدكتور يوسف، وهو طبيب نفسي يكتشف بعد إصداره لتقرير نفسي لمجرم خطير للإفراج عنه من السجن، أن هذا المجرم، طه، هو طليق زوجته سحر ووالد ابنها، تتوالى الأحداث الدرامية والمواقف الكوميدية.