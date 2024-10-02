الشرطة الدنماركية تلقي القبض على 3 أشخاص بعد وقوع انفجارين قرب السفارة الإسرائيلية

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ألقت الشرطة الدنماركية القبض على 3 أشخاص بعد وقوع انفجارين قرب السفارة الإسرائيلية، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربي»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الدنماركية، إنها تحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية، في الضواحي الشمالية للعاصمة كوبنهاجن.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين في موقع الحادث، إنه «لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ومن السابق لأوانه معرفة حجم الانفجارين».

وقال نائب مفوض شرطة كوبنهاجن جاكوب هانسن: «من الواضح أن السفارة الإسرائيلية في المنطقة المجاورة مباشرة، وهذا بالطبع جانب نأخذه في الاعتبار».

وفرضت السلطات طوقاً أمنياً حول منطقة كبيرة، وأظهرت صور نشرتها صحيفة «إكسترا بلاديت» عسكريين دنماركيين مسلحين يحرسون السفارة، فيما شوهد محققون يرتدون زياً واقياً أثناء تمشيطهم لموقع الانفجارين بحثاً عن أدلة.

ووقع الانفجاران على خلفية تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مع شن إيران لهجوم صاروخي كبير على إسرائيل.