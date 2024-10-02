إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين وجرح 18 خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن جنديين إسرائيليين قتلا وجرح 18 آخرون خلال اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن حزب الله قصف المنطقة الحدودية في الشمال مما أدى لإصابات في صفوف الجيش.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مروحيات عسكرية هبطت في مستشفيات رمبام في حيفا وزيف بصفد ولينسون وسط إسرائيل.

ويأتي ذلك فيما قال حزب الله إنه قصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في يارون بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

كما أفادت "الجزيرة" بإطلاق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل.