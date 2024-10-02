إعلام إيراني: أول استخدام لصاروخ فتاح الفرط صوتي في الضربة على إسرائيل

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن أول استخدام لصاروخ "فتاح" الفرط-صوتي من قبل الحرس الثوري الإيراني في الضربات الصاروخية على إسرائيل.



وأفادت وكالة IRIB الإيرانية بأن الحرس الثوري دمر رادار الدرع الصاروخي الإسرائيلي بصاروخ "فتاح" الفرط-صوتي، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن صاروخ "فتاح" الباليستي المتوسط المدى، الذي تقول إيران إنه أول صاروخ فرط صوتي لها، تم تطويره منذ عام 2022، وتم عرضه لأول مرة في 6 يونيو 2023.



ويبلغ مدى الصاروخ 1400 كلم، وسرعته ما بين 13 و15 ماخ، حسب المعلومات التي قدمها الجانب الإيراني.



ويعمل محرك الصاروخ بالوقود الصلب. ويبلغ وزن رأسه القتالي ما بين 350 و450 كغم، ويعتقد أنه قادر على حمل رؤوس نووية أيضا.

جدير بالذكر أن إيران وجهت ضربة صاروخية واسعة النطاق إلى إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي.