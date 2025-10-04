نشر أسطول الصمود العالمي، الخميس، أسماء سفنه التي تعرضت لهجوم إسرائيلي في المياه الدولية في أثناء توجهها إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه.

وذكر الأسطول في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، أن 21 سفينة من أصل 44 سفينة متجهة إلى غزة تعرضت لهجوم إسرائيلي.

والسفن التي تعرضت للاعتداء هي: ألما، وسيريوس، وأدارا، وسبيكتر، ويولارا، وأورورا، وأوتاريا، وهوجا، ودير ياسين، وجراند بلو، ومورجانا، وهيو، وسيول، وأول إن، وكابتن نيكوس، وفلوريدا، وكارما، ومحمد بهار، وأوكسيغونو، وفري ويلي، وجانوت 3.

ومساء الأربعاء، أعلن "أسطول الصمود"، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية، وأطلق نداء استغاثة بعد اعتراض بعض سفنه بالمياه الدولية، مؤكدا أن ذلك "جريمة حرب".

ولاحقا، قال الأسطول، فجر الخميس، إن 30 من سفنه تواصل الإبحار على بعد نحو 46 ميلا من غزة، رغم هجمات إسرائيلية مستمرة، بينها رش بمياه مضغوطة وتعمد اصطدام بسفن، ما يمثل "جريمة ضد الإنسانية".

وفي الأيام الماضية، دعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

وسبق أن مارست إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين- أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.