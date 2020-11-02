أنور قرقاش: تصريحات ماكرون بشأن الإسلام أُخرجت من سياقها عمدا

على خلفية التصريحات المثيرة للجدل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام، دافع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن سعي الدولة الفرنسية لإدماج المسلمين بصورة أفضل في المجتمع، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتلاعب بقضية دينية لأغراض سياسية عبر هجومه على فرنسا.

وقال قرقاش في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: "كمسلم، أشعر بالإهانة من بعض الرسوم الكاريكاتورية.. لكن كإنسان مفكر أرى أن السياسة تحوم حول هذا الموضوع".

وذكر قرقاش، أن كلمات الرئيس الفرنسي أُخرجت من سياقها عن عمد، قائلا: "يجب الاستماع إلى ما قاله ماكرون فعلا، إنه لا يريد أن ينعزل المسلمون في الغرب، وهو مُحق في ذلك. يتعين إدماجهم في المجتمع بصورة أفضل، الدولة الفرنسية لديها الحق في البحث عن سبل لتحقيق ذلك: إيجاد مكان للمسلمين في المجتمع المدني الفرنسي، ووسائل لمكافحة الانعزال والتشدد".

وحذر قرقاش، من ترك مثل هذه القضايا لليمين المتطرف، سواء في الغرب أو داخل العالم الإسلامي.

وتابع: "أردوغان يريد أن يصبح زعيما للإسلام السني، لذلك فإنه يفتعل هذا الأمر. لكن في الحقيقة، فإن هذا مشروع سياسي وليس دينيا"، مضيفا أن الهدف الحقيقي للرئيس التركي هو توسيع نفوذ بلاده ليصل إلى العالم الإسلامي، الذي يمتد اليوم من الخليج إلى غرب البحر المتوسط.

وذكر قرقاش، أن موازين القوى في الشرق الأوسط حاليا آخذة في التحول، قائلا: "أردوغان يريد استغلال هذا الوضع ليؤسس مجددا الإمبراطورية العثمانية، إنه يمارس سياسة إمبريالية على غرار إيران، وهذا أحد المخاطر الرئيسية في المنطقة".