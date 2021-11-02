رئيس وزراء لبنان يشيد بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

أشاد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بخطة "السعودية الخضراء" و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك خلال جولة ميقاتي بالجناح السعودي، المقام ضمن الأجنحة التي أقامتها عدة دول لعرض إنجازاتها في مجال الطاقة المتجددة، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في مدينة جلاسكو باسكتلندا والذي يشارك فيه لبنان بوفد يترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقد خص الجناح السعودي بلفتة خاصة استقبله خلالها سفير السعودية في بريطانيا الأمير خالد بن بندر الذي شرح له الرؤية السعودية في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر ومكافحة التغير المناخي، كما زار ميقاتي جناح دولة الإمارات العربية المتحدة.