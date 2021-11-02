العراق: الإعدام شنقا بحق شخصين أدينا بقتل متظاهر في البصرة

قضت محكمة جنايات البصرة في العراق، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق شخصين ارتكبا جريمة قتل مواطن اثناء مشاركته في مظاهرات أكتوبر عام 2019 في محافظة البصرة "550كم جنوبي بغداد".



وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحفي اليوم، إن "المجرمين اعترفا بتفاصيل هذه الجريمة بعد إقدامهم على قتل المواطن بعد إطلاق النار عليه اثناء مشاركته بمظاهرات أكتوبر قرب مدارس شط العرب الجامعة".



وأضاف أن "المجرمين اعترفا بعملية القتل التي كان الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الخوف في نفوس الناس تحقيقا لغايات إرهابية".



وذكر البيان أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي".