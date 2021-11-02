كورينثيانز يحقق انتصارا صعبا على شابيكوينسي في الدوري البرازيلي

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حقق فريق كورينثيانز انتصارا صعبا أمام شابيكوينسي وتغلب عليه 1 / صفر مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز كويابا على براجانتينو 1 / صفر.

وكادت مباراة كورينثيانز وشابيكوينسي أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن روجر جيديس خطف هدف الفوز لكورينثيانز في الثواني الأخيرة من المواجهة.

ورفع كورينثيانز رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد شابيكوينسي عند 13 نقطة في المركز العشرين الأخير.

كذلك تغلب كويابا على براجانتينو بهدف وحيد سجله رافاييل جافا في الثواني الأخيرة من المباراة.

ورفع كويابا رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد براجانتينو عند 49 نقطة في المركز الرابع.