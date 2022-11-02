بوتين لا يستبعد تعليق اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا مجددا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يستبعد تعليق اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا مجددا حال وقعت انتهاكات، من وجهة نظر موسكو.

وقال بوتين في تصريح عبر "الفيديو كونفرانس" مع مجلس الأمن القومي اليوم الأربعاء إن "روسيا تحتفظ بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقيات حال انتهاك أوكرانيا للضمانات".

وأوضح بوتين أنه حتى إذا انسحبت روسيا من الاتفاق، فهي مستعدة للسماح بمرور شحنات الحبوب المتجهة إلى الدول الأشد فقرا عبر الممر المتفق عليه.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو في وقت سابق أن روسيا أنهت تعليقها اتفاق تصدير الحبوب، مضيفة أن أوكرانيا تعهدت في الاتفاق، الذي تم بوساطة تركية، بعدم استخدام الممر البحري لشن أعمال عدائية ضد روسيا.

وعلق الكرملين اتفاق تصدير الحبوب يوم السبت الماضي بعدما تعرضت سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

يذكر أن اوكرانيا تعد مصدر رئيسي للحبوب.

وواجهت موسكو اتهامات بأنها تقف وراء تفاقم أزمة غذاء عالمية، خاصة في الدول النامية، من خلال عرقلتها للصادرات الأوكرانية.