مؤسسة فريق ثلاثي البهجة: أجلت أحلامي وبحقق حلمي ببناتي حبيبة وفرح

قالت الفنانة فاطمة محمد علي، مطربة وممثلة مسرح، والتي أثارت حالة واسعة من البهجة من خلال فريق "ثلاثي البهجة" الذي يقدم مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إطار عائلي، إنها اكتشفت الموهبة التمثيلية لبناتها حبيبة وفرح حاتم عناني في سن مبكرة.

وأضافت فاطمة محمد علي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء: أجلت أحلامي ودلوقتي بحقق حلمي بيهم، علاقتي ببناتي مش علاقة أم وبناتها، دول صحابي.

وتابعت: ابنتي حبيبة اتولدت خلال مشاركتي بأحد العروض المسرحية، ورحت بها المسرح بعد 10 أيام من ولادتها، وبدأت مشوارها في الغناء منذ طفولتها تحديدًا في الثالثة من عمرها، وبرزت مؤخرًا في أحد الأعمال الدرامية العائلية الشهيرة.

وأكملت "كنت أشارك بحفل عيد الأم بالنادي الأهلي، بعد مرور شهرين على وفاة والدتي، وكنت أتوقع أن يطلب الجمهور مني غناء ست الحبايب، وكان ممكن أموت لو غنيت ست الحبايب وقتها، بنتي فرح وقفت على المسرح وغنت الأغنية مكاني، وأصبحت الأغنية هي الأكثر شهرة لفرقتنا".