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انفرد محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بصدارة هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات يوم الثلاثاء.

وسجل صلاح هدفا في فوز فريقه ليفربول أمام نابولي الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد مساء يوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

ورفع صلاح رصيده إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب هدافي مسابقة دوري الأبطال، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان وصاحب الـ 6 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي دوري الأبطال بعد نهاية مباريات الثلاثاء كما يلي:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 7 أهداف.

2- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) برصيد 6 أهداف.

3- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) برصيد 5 أهداف.

3- تيريمي (بورتو) 5 أهداف

3- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 5 أهداف

6- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) 4 أهداف

6- ليروي ساني (بايرن ميونخ) 4 أهداف

6- بيلينجهام (بروسيا دورتموند) 4 أهداف

6 -جيوفاني سيميوني (نابولي) 4 أهداف

6- راسبادوري (نابولي) 4 أهداف.