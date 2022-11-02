مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جراء انقلاب سيارة ربع نقل في أسوان

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وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو - مرسى علم بمحافظة أسوان، مساء اليوم، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3.

وتلقت الأجهزة الأمنية في إدفو شمال أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو - مرسى علم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع أثاره من الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.