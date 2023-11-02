وزير المالية الألماني يتوجه إلى منطقة البلطيق للتشاور حول قضايا مالية

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يعتزم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر التوجه اليوم الخميس، إلى منطقة البلطيق في زيارة تستمر يومين.

ويعتزم الوزير الألماني الالتقاء مع نظرائه بثلاث دول شريكة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وبحث قضايا مالية والوضع السياسي الراهن معهم.

وسوف يبدأ ليندنر جولته بزيارة لاتفيا وإستونيا، ثم يتوجه غدا الجمعة إلى ليتوانيا.

وكانت الحكومة الألمانية تعهدت بتمركز لواء كامل جاهز للقتال يضم نحو أربعة آلاف جندي في ليتوانيا.

وبحسب ليتوانيا، فإنها بدأت في بناء البنية التحتية. ومن المتوقع أن تتحمل ألمانيا أيضا تكاليف إضافية.