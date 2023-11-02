مستشفى الشيخ زويد بشمال سيناء يستقبل 7 مصابين من قطاع غزة

استقبل مستشفى الشيخ زويد المركزى بشمال سيناء، 7 حالات مصابين فلسطينيين، مساء اليوم الخميس، من جملة 21 مصابا وصلوا من معبر رفح البري.

واكد مصدر طبي فى شمال سيناء، أنه تم إخضاع حالات الإصابة السبعة التى وصلت إلى مستشفى الشيخ زويد للعلاج من خلال 10 أطباء متخصصين، وتوفير الإمكانيات الطبية بالمستشفى الذي يحتوي على 30 سريرا، بخلاف أعمال تجهيز مستشفى ميدانى يحتوي على 50 سريرا جاري تجهيزه حاليا.

ويشار إلى أن عدد المصابين الذين وصلوا أمس الأربعاء إلى مستشفيات العريش وبئر العبد بلغ 49 حالة، ويتولى علاجهم مجموعات طبية متخصصة.