لندن: يحتمل أن تكون روسيا فقدت 4 منصات لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى في هجمات الأسبوع الماضي

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأنه من المحتمل أن تكون روسيا فقدت ما لا يقل عن 4 منصات لإطلاق الصواريخ "أرض - جو" بعيدة المدى، في الضربات التي شنتها أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وكانت وسائل الإعلام الروسية، كشفت يوم الخميس الماضي، عن تدمير 3 منصات إطلاق روسية من طراز "إس إيه -21" في منطقة لوهانسك.

ونقل التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" تويتر سابقا، عن مصادر أوكرانية القول إن هناك خسائر إضافية لدى قوات الدفاع الجوي الروسية في شبه جزيرة القرم.

وأفاد التقييم، بأن روسيا أعطت الأولوية منذ فترة طويلة لأنظمة صواريخ أرض - جو واسعة النطاق وعالية التقنية وبعيدة المدى، كعنصر رئيسي في استراتيجيتها العسكرية.

وأشار التقييم الاستخباراتي، إلى أن الخسائر الأخيرة التي تكبدتها روسيا، تسلط الضوء على أن نظام الدفاع الجوي المتكامل الروسي لا يزال يعاني؛ بسبب الأسلحة الهجومية الدقيقة الحديثة، وأنه من المرجح جدا أن يزيد الضغط - الكبير بالفعل - على الأنظمة المتبقية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية، تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022.

وتتهم موسكو، لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.