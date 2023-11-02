رئيس فيوتشر: عمر كمال ليس للبيع وسأوافق على رحيله لفريق بعينه

علق وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن الأنباء التي تشير إلى اقتراب عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الرحيل عن صفوف فيوتشر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا توجد عروض رسمية لضم اللاعب في الفترة الحالية.

وقال دعبس في تصريحات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج البريمو، عبر قناة Ten: «في البداية يجب أن أشير إلى أن اليوم حزين لجماهير الكرة في مصر لأن الأهلي يلعب باسم مصر، لا أتكلم كمحلل ولكني أتحدث كمهتم وعامل بالمجال، اليوم الأهلي لم يكن محظوظا، وكل لاعبيه بذلوا مجهودا كبيرا ولكن سوء الحظ وقف أمامهم، الهدف في كرة القدم يأتي من خطأ أو جملة من المدرب أو من لعبة، ولكن النتيجة في النهاية واحدة وهو تحقيق الهدف».

وأضاف: «الفرق الأفريقية اختلفت عن السابق.. كنا بنكسب سبعة بسهولة والنهارده في منافسة قوية، وصن داونز قوي جدا ومنظم وبيلعب بفكر الفريق وليس النجم.. وفي رأيي أن الأهلي يعاني من مشكلة حقيقية في مركز المهاجم ويفتقد إلى وجوده.. ولكن الأهلي لعب مباراة جيدة ولكن سوء توفيق حال دون تحقيق الفوز».

وأجاب وليد دعبس، على سؤال من الإعلامي إسلام صادق، هل ينتقل عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي أو الزمالك أم سيستمر في صفوف مودرن فيوتشر؟، قائلًا: «أي مفاوضات بين الأندية لضم يجب أن تتم بين مجالس الإدارة عبر قنوات رسمية.. وحاليا لا يوجد أي مفاوضات أو محادثات مع أي فريق لضم عمر كمال عبدالواحد».

وتابع: «لا توجد نية في رحيل عمر كمال.. ولكن نبحث عن مصلحة اللاعب ومصلحة النادي، لو هناك عروض رسمية تضيف للنادي واللاعب أيضًا ممكن نفكر».

وردا عن استفسار «عايزه يلعب فين؟»، قال رئيس مودرن فيوتشر: «بناء على مصلحة اللاعب أرى أن الاحتراف الخارجي هو الأفضل، ولكن سنه مش صغير، ممكن أحد الدوريات العربية، ولكن لو في مصر، الأفضلية ستكون للنادي الذي وقف مع مودرن فيوتشر من أول لحظة».

فيما علق رضا عبدالعال، ضيف البرنامج، قائلًا: «يعني الأهلي».