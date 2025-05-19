رئيس المفوضية الأوروبية: يجب توصيل المساعدات إلى غزة فورا

قالت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "غير مقبول"، ودعت إلى توصيل المساعدات إلى المدنيين في القطاع على الفور.

وأضافت للصحفيين، خلال زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن: "لم تدخل أي إمدادات إنسانية إلى غزة منذ شهرين، يجب أن تصل المساعدات إلى المحتاجين فوراً، ويجب رفع الحصار عن غزة الآن"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم، الوضع في قطاع غزة بأنه "لا يحتمل"، مؤكداً أن الحكومة تعمل مع حلفائها لتنسيق موقف إزاء هذا الصراع.

وقال ستارمر للصحفيين: "إنه وضع خطير للغاية وغير مقبول ولا يحتمل، ولهذا السبب نعمل بشكل مكثف للتنسيق مع القادة الآخرين بشأن كيفية الرد عليه".