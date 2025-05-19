دخل الألماني هانز فليك مدرب نادي برشلونة، قائمة المدربين التاريخيين للنادي الكتالوني، بعدما توّج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، ليصبح سابع مدرب يحقق الليجا مع البارسا في القرن الحادي والعشرين.

فليك الذي تولى قيادة الفريق بداية الموسم الحالي، لم يكتفِ بلقب الليجا فقط، بل قاد برشلونة لتحقيق ثلاثية محلية شملت الدوري، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، في أول مواسمه على رأس الجهاز الفني، ليعيد الفريق إلى منصات التتويج بعد فترة من التراجع.

وبهذا الإنجاز، ينضم فليك إلى نخبة من المدربين الذين سبقوه في التتويج بالليجا مع برشلونة خلال هذا القرن، وهم:

فرانك ريكارد (2005)

بيب جوارديولا (2009)

تيتو فيلانوفا (2013)

لويس إنريكي (2015)

إرنستو فالفيردي (2018)

تشافي هيرنانديز (2023)

كما أصبح فليك المدرب الثامن في تاريخ برشلونة الذي يحقق الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، بعد أسماء أسطورية مثل دوتشيك، هيلينيو هيريرا، كرويف، فان جال، جوارديولا، إنريكي وفالفيردي.

وعلى صعيد الأرقام التاريخية، يُعد فليك المدرب العاشر في تاريخ النادي الذي يتوج بلقب الدوري في موسمه الأول مع الفريق، وهو إنجاز لم يحققه سوى نخبة قليلة منذ تأسيس النادي، مثل لويس فان جال، جوارديولا، تيتو، وإنريكي.

فليك، إلى جانب الألقاب، نجح في إعادة الروح لعدد من اللاعبين مثل رافينيا، فرينكي دي يونج، بيدري، وإريك جارسيا، كما واصل ثقته بلاعبي اللاماسيا وعلى رأسهم لامين يامال، ما يعزز توجه النادي للاعتماد على أبنائه.

هذا الإنجاز يعيد برشلونة إلى موقعه الطبيعي في صدارة الكرة الإسبانية، ويمنح فليك بداية ذهبية لمشواره في كتالونيا.