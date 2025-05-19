أكسيوس: نائب ترامب رفض زيارة إسرائيل حتى لا يعطي انطباعا بدعم توسيع العملية العسكرية في غزة

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي إن جيه دي فانس، نائب الرئيس دونالد ترامب، قرر عدم زيارة إسرائيل هذا الأسبوع، لتفادي إعطاء انطباع بأن واشنطن تدعم توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.

ونقل الموقع عن مسئول أمريكي كبير، قوله إن واشنطن كانت حريصة على عدم ترك هذا الانطباع، في الوقت الذي تدفع فيه الولايات المتحدة باتجاه وقف إطلاق النار، وإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

وأمس الأحد، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن إلغاء ترتيبات كانت معدة بخصوص زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى تل أبيب، للقاء مسئولين إسرائيليين.

وتزامن الإلغاء مع رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التوقيع على أي اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب، وإظهاره القليل من المرونة في المفاوضات الجارية، على الرغم من الجهود التي بذلها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، للتوصل إلى اتفاق ومنع العملية العسكرية الإسرائيلية.

ومساء الأحد، أعلن الاحتلال الإسرائيلي بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

فيما قال مسئول في البيت الأبيض إن «قيودًا لوجستية» حالت دون تمديد رحلة نائب الرئيس الأمريكي إلى ما بعد حضوره مراسم تنصيب بابا الفاتيكان الجديد.