نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا يكشف عن وثائق مراقبة سرية لمناحم بيجن زعيم منظمة "الإرجون" الصهيونية، الذي أصبح فيما بعد رئيسا لوزراء إسرائيل.

** إفراج الأرشيف الإسرائيلي عن الوثائق

وبحسب الصحيفة، تم نشر الوثائق مؤخرا من قبل "الأرشيف الوطني الإسرائيلي"، وهي واحدة من بين مئات الصفحات التي تم اختيارها من ملف ضخم كُتب قبل نحو 80 عاما.

وتصف خدمة أخبار الهاجاناه (وحدة المخابرات التابعة لمنظمة الهاجاناه، التي شكلت النواة الأولى لجيش الاحتلال الإسرائيلي) بيجن بأنه "عديم الرحمة" ويمتلك "مشية يهودية" حيث "يمشي بانحناء، وكتفاه مائلتان إلى الأمام، وذراعاه طويلتان جدا".

** النشاط الإرهابي للإرجون

وتشير الوثائق إلى أن بيجن كان هدفا رئيسيا للمخابرات البريطانية بسبب نشاطه في قيادة "الإرجون"، وهي منظمة إرهابية نفذت عمليات ضد البريطانيين والفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني في فلسطين.

وكان أبرز هذه العمليات تفجير فندق الملك داوود في القدس عام 1946، والذي أسفر عن مقتل 91 شخصا، مما جعله يصنف "إرهابيا" من قبل السلطات البريطانية التي عرضت مكافأة قدرها ألفي جنيه فلسطيني لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على بيجن.

وشاركت هذه المنظمة في جرائم إرهابية عديدة ضد الفلسطينيين أبرزها مذبحة دير ياسين في 9 أبريل عام 1948.

وتطرقت الوثائق أيضا إلى قضية ألتالينا المتعلقة سفينة الأسلحة التي قامت عصابة "إيتسل" بتهريبها إلى فلسطين في 20 يونيو 1948، أي في مرحلة الهدنة الأولى في حرب 1948.

** مسيرة بيجن إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية

ولد بيجن في الإمبراطورية الروسية عام 1913 ودرس القانون في بولندا حيث انضم إلى حركة الشباب اليهودي، وهي جزء من الحركة الصهيونية التصحيحية المتشددة بقيادة زئيف يابوتنسكي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي الحرب العالمية الثانية، ألقت القوات السوفيتية القبض عليه وأرسلته إلى الجيش البولندي لمحاربة الألمان، وبعد تركه للجيش وانتقاله إلى مدينة القدس، أصبح زعيما لمنظمة الإرجون لتقويض حكم الانتداب البريطاني في فلسطين.

وبعد النكبة الفلسطينية وإعلان قيام إسرائيل في 14 مايو 1948، تحول بيجن من زعيم منظمة مسلحة إلى سياسي بارز، حيث أسس حزب "حيروت" الذي أصبح لاحقا حزب "الليكود".

وفي عام 1977، أصبح بيجن سادس رئيس وزراء لإسرائيل.