ضبط المتهمين بإطلاق عيار ناري تجاه شخص بمقهى في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بإطلاق عيار ناري تجاه شخص بمقهى في القاهرة. عقب تداول فيديو الواقعة بمواقع التواصل الإجتماعي.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مستقلى سيارة ملاكى بإطلاق عيار نارى على شخص أثناء جلوسه بأحد المقاهى بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

بفحص الفيديو تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) يستقلون سيارتين ملاكى، حيث قام أحدهم بالإستعانة بباقى المتهمين وتوجهوا لمحل الواقعة مستقلين السيارتين المشار إليهما وقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه "طليق شقيقته"، لوجود خلافات بينه وشقيقته.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (فرد خرطوش،"السيارتين المستخدمين فى الواقعة")، وباستدعاء المجنى عليه أيد ما سبق وأقر بإصابته بالساق من جراء الواقعة وعدم تحريره محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.