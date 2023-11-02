الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 9061 شهيدا و32 ألف مصاب

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 9061 شهيدا و32 ألف مصاب.

وأضاف المتحدث في بيان بثته قنوات تلفزيونية عربية أن "3760 طفلا و2326 سيدة من بين عدد الشهداء في القطاع".

وأكد المتحدث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 15 مجزرة في 24 ساعة راح ضحيتها 256 شهيدا، مضيفا أنه لا يزال يرتكب مجزرة تلو أخرى ويركز على المناطق المأهولة بالسكان

وحذر المتحدث من كارثة صحية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات إسرائيل، مؤكدة أن "التجويع" و"العقاب الجماعي" لسكان غزة "قد يرقى لمستوى جريمة حرب"، ومشددة على ضرورة استئناف إدخال مستلزمات الحياة إلى القطاع المحاصر.