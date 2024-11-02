جيش الاحتلال يعلن اغتيال قياديين اثنين في حزب الله مسئولين عن إطلاق صواريخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اغتيال قياديين اثنين في حزب الله مسئولين عن إطلاق صواريخ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الجيش هاجم أمس منطقة صور، واغتال قائد قطاع الساحل في حزب الله معين موسى عز الدين، وقائد المدفعية في المنطقة حسن ماجد ذياب.

وادعى أن القياديين بحزب الله روجّا لمخططات عديدة ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش، ويتحملان مسئولية إطلاق أكثر من 400 قذيفة صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية (المحتلة)، على مدار الشهر الأخير.

وزعم أن سلاح الجو هاجم خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 120 هدفًا لحزب الله في لبنان، وحماس في قطاع غزة.

وأشار إلى «استهداف مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع، ومبانٍ عسكرية، ومستودعات أسلحة، ومقرات قيادة لحزب الله في عمق وجنوب لبنان»، وفقًا لادعائه.

وذكر أن «قوات الفرقة 91 تواصل العمل في منطقة جنوب لبنان، وتداهم مبانٍ عسكرية لحزب الله وتصادر وسائل قتالية عديدة»، بحسب مزاعمه.

ووفقًا لتدوينته، فإن «قوات الفرقة 146 رصدت عناصر حزب الله يستعدون لتنفيذ عمليات إطلاق نحو بلدات الجليل، حيث هاجمتهم طائرات سلاح الجو وقضت عليهم».