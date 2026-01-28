فايق عن فرصة آدم كايد: كانت ستبقى ضمن أفضل 10 أهداف بتاريخ الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تغنّى الإعلامي إبراهيم فايق بالفرصة الضائعة للفلسطيني آدم كايد، لاعب الزمالك، خلال مباراة بتروجت في الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:« في كليب أجمل الفرص الضائعة، كانت هتتحط كورة آدم كايد في الهارد ديسك اللي كنا بننقله لبعض زمان».

وأضاف:«دلوقتي يوتيوب هيخلّدها.. فرصة جميلة لدرجة إنها لو دخلت جول كانت هتحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 10 أهداف في تاريخ الدوري المصري».

وكان آدم كايد قد سدد الكرة بمقصية خلفية رائعة على طريقة الحارس الكولومبي رينيه هيجيتا، إلا أن الكرة ارتدت من العارضة.

وحقق الزمالك الفوز على بتروجت بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ويحتل المركز الرابع.