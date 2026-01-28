قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه عصر اليوم، الأربعاء الموافقة على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال في بطولة إفريقيا التي تستضيفها رواندا في شهر إبريل المقبل.

كما وافق مجلس إدارة الأهلي على استضافة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، والمقرر إقامتها في شهر إبريل المقبل أيضًا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر في اجتماعه اليوم، الأربعاء، الموافقة على تشكيل اللجنة العليا للجان، والتي تضم في عضويتها، عمرو غالب، وحازم سلطان، ونداء الحديدي، وأنهار قنديل، فيما يكون رئيس اللجنة، وليد مبروك، والنائب ريهام طوبار.

كما وافق المجلس على تشكيل رؤساء اللجان الفرعية والذي يضم كلًّا من: فؤاد إسماعيل رئيسًا للجنة الرواد، وخالد جلال رئيسًا للجنة الثقافية، ودينا محسن رئيسًا للجنة ذوي الهمم، وأمل أحمد إبراهيم رئيسًا للجنة المرأة.

وتقرر أن يكون علي محمد ندا رئيسًا للجنة الشباب، ودينا عامر عزب رئيسًا للجنة الطفل، ومحمد حافظ عبد الفتاح رئيسًا للجنة الرياضية الترفيهية.