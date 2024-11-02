مسئول أممي يشيد بتمثيل المرأة المصرية بالجهاز التنفيذي: مشاركتها الاقتصادية تزيد الناتج القومي بنحو الثلث

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أثنى المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة معز دريد، على التمثيل القوي للمرأة المصرية في الجهاز التنفيذي للدولة.

وقال في تصريحات لقناة ـ «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة: «هناك تمثيل قوي وفعال جدًا للمرأة المصرية في أعلى مستويات الجهاز التنفيذي للدولة بعدد من الوزيرات القديرات اللاتي يشهد سجلهن على كفاءتهن ونفخر بالتعاون معهن».

وأشاد بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة، مؤكدا أن هذا الدعم ينعكس في القرارات والسياسات والمبادرات مثل «بداية» و«تحويشة»، التي تنفذ بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأوضح أن برنامج «تحويشة» يستهدف دمج قطاعات واسعة من النساء في النظام المصرفي، سواء من ناحية الادخار أو الاستثمار أو الاقتراض، مشددا على أن البرنامج بعد أهم جوانب تمكين المرأة اقتصاديا.

ولفت إلى أن الخطة المصرية للتنمية الوطنية تستهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسب كبيرة.

وجدد التزام الهيئة بدعم كافة الجهود في هذا المجال، معتبرا أن مشاركة المرأة ضمانة لحقوقها ووسيلة أساسية للنهوض الاقتصادي والتنموي.

وتابع: «إذا تم تنفيذ زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية سيزيد الناتج القومي المحلي بحوالي الثلث».