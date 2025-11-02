أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، عن القطعة الأثرية التي جرى وضعها على قائمة العرض المتحفي على مدار شهر نوفمبر الجاري.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى اختيار مبخرة من الفضة المذهبة تزامنًا مع الاحتفال اليوم الدولي للفنون الإسلامية، لتكون قطعة الشهر خلال العرض المتحفي، وذلك ضمن التقليد الشهري للمتحف الذي يقوم خلاله بإتاحة الفرصة للمترددين على المتحف باختيار القطعة الأثرية التي يجري وضعها على قائمة العرض المتحفي.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن المبخرة تعود إلى العصر العثماني، ولها غطاء على شكل قبة ومفرغ من أعلاه، وينتهي بحلية بها فصوص من المرجان، والتي تعكس الثراء الفني والجمالي للفن الإسلامي، مشيرًا إلى أن المبخرة مثبتة بحامل ذو ستة أرجل، وبها فصوص من المرجان التونسي، ومثبت على قاعدة مستديرة مرتكزة على ستة أرجل صغيرة.

وأكد أن الاحتفال باليوم الدولي للفنون الإسلامية، يعد فرصة لتقدير إسهامات الفن الإسلامي في دعم التنوع الثقافي، وتشجيع حرية الإبداع، وحماية التراث الثقافي، فضلاً عن تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة.

وتابع : كما يجسد هذا اليوم رسالة سامية تدعو إلى التسامح والتقارب الإنساني، من خلال لغة الفن التي توحّد الشعوب رغم اختلافها.

وأشار إلى أن الفن الإسلامي يتطور بشكل دوري، محافظًا على جوهره الروحي والجمالي في أشكال فنية لا حصر لها، تشمل الخط والزخرفة والسيراميك والموسيقى والأعمال المعدنية، وغيرها من الفنون التي تمثل تواصلاً حياً بين الماضي والحاضر.