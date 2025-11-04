رئيسة الوزراء اليابانية: مازلنا في منتصف الطريق نحو تحقيق استقرار الأسعار

قالت رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاكايشي، إن الدولة مازالت في طور تحقيق تضخم مستقر مصحوبا بزيادات في الأجور، وذلك في إشارة إلى رغبتها في أن يستمر بنك اليابان (البنك المركزي) في المداولات المتعلقة بالسياسات، بحذر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تاكايشي قولها أمام البرلمان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "أدرك أننا مازالنا في منتصف الطريق نحو تحقيق تضخم مستقر ومستدام إلى جانب زيادات في الأجور".

وأضافت: "أتوقع أن يواصل بنك اليابان اتباع سياسة نقدية مناسبة" من أجل تحقيق هدفه المتعلق بالأسعار.

وقد تقلب سعر صرف الين بعد تصريحات تاكايشي، واقترب الين في وقت سابق اليوم، من أدنى مستوى له منذ 8 أشهر، بواقع 154.48 ين أمام الدولار، قبل أن يسترد عافيته بعدما كررت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، تحذيرها بشأن تحركات العملة أحادية الجانب.