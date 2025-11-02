وزير الخارجية: نرفض أي كيانات موازية لمؤسسات الدولة في السودان

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مصر ترفض بشكل قاطع أي كيانات موازية لمؤسسات الدولة في السودان.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة العربية، أن مصر ترفض أي مساواة بين المؤسسات الرسمية وأي أطر أخرى، موضحًا أن ما يتوارد عن انتهاكات فظيعة تحدث بحق المدنيين هو أمر مروع ولا يمكن السكوت عنه أو القبول به.

شدد على أنه حان الوقت من أجل الضغط المباشر على جمي الأطراف لسرعة الوصول إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد عبد العاطي ضرورة هذا الأمر للتأسيس لإطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدًا، ولفت إلى أن هذه العملية السياسية يجب أن تكون ذات ملكية سودانية.

وسبق أن أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، ودعت لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية في جميع أرجاء السودان، وصولًا إلى الوقف الدائم لإطلاق النار، بما يحفظ أرواح المدنيين وسبل معيشتهم اليومية، ويصون مقدرات البلاد.

وأكدت في بيان لوزارة الخارجية، مواصلة مصر تقديم كل الدعم الممكن للسودان الشقيق لتخطي محنته الحالية.

كما شددت على موقفها الثابت الداعم لسيادة السودان، وصون وحدته، وسلامته الإقليمية، ودعم مؤسساته الوطنية، وعلى الرفض القاطع لأية محاولات لتقسيم السودان أو الإخلال بوحدته وسلامة أراضيه.