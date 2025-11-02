قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة سريعة من عدم الاستقرار في الطقس اليوم وغدًا، مشيرة إلى أن سقوط الأمطار من أهم عناصرها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن أغلب محافظات شمال البلاد شهدت خلال الساعات الماضية، تساقط أمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، ومصحوبة بسحب رعدية في مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي صاحبها فرص لسقوط أمطار على مدار الساعات الماضية.

وأشارت إلى أن «فرص الأمطار خلال الساعات المقبلة، ستكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا ببعض المناطق من محافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية».

ولفتت إلى استمرار فرص الأمطار غدًا الاثنين، محذرة من أن السحب الرعدية في بعض المناطق مصحوبة بنشاط رياح يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وذكرت أن العظمى على القاهرة غدًا ستتراوح ما بين 26 إلى 27 درجة، لتسود أجواء خريفية مائلة للحرارة نهارًا، ومائلة للبرودة ليلًا.