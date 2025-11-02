الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس وزراء سنغافورة يتفقان على إقامة شراكة استراتيجية بين الدولتين

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج ورئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج، اليوم الأحد، على إقامة شراكة استراتيجية بين الدولتين وتعزيز التعاون في عدة قطاعات، تتضمن الدفاع والتجارة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن المسئولين أعلنا تدشين الشراكة خلال مؤتمر صحفي مشترك في المكتب الرئاسي، بعد إجراء مباحثات أثناء زيارة وونج الرسمية لكوريا الجنوبية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: "تتمتع دولتينا بالكثير من الأمور المتشابهة، حيث حققنا نموا ملحوظا بناء على رأس المال البشري والتجارة الحرة المفتوحة على الرغم من الأراضي المحدودة وندرة الموارد والبيئة الجيوسياسية المليئة بالتحديات".

وقد توصل الجانبان إلى أول اتفاق بشأن صادرات لحوم الأبقار والخنازير من جزيرة جيجو إلى سنغافورة، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي وتبادل الزيارات وكذلك في مجال الجرائم العابرة للحدود مثل عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأشار وونج، إلى الإمكانية الهائلة للتعاون في مجالات الصناعة الخضراء والقطاع الرقمي والأمن والدفاع، كما أعرب عن دعمه لجهود كوريا الجنوبية لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.

كما وقع الجانبان خلال اللقاء مذكرات تفاهم بشأن التعاون الرقمي واللوجستيات والشحن والثقافة والرياضة.