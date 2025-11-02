كشف حامد عرفة، المخرج التقني لحفل المتحف المصري الكبير، كيف وظّف الليزر في الاحتفالية وعلاقته بحزام أوريون.

وأضاف في تصريحات ضمن تغطية قنوات المتحدة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء السبت، أن الليزر استخدم لتوضيح أن الأهرامات بنيت على حزام أوريون، وهو نظام نجمي مكون من ثلاثة نجوم ساطعة.

وأشار إلى استخدام 3 طائرات درون لرسم الشعاع الذي يصل بين المتحف والأهرامات، إضافة إلى الضوء الذي يخرج من الهرم نحو السماء ليحدد طريقة البناء.

وذكر أن «الشكل الهندسي والمعماري الذي بني على أساسه المتحف يعتمد على التقاء الأشعة التي تخرج من الأهرامات الثلاثة».

وأوضح أنه التقى العديد من الأثريين قبل بدء العمل، والذين شرحوا له العديد من الأمور التاريخية، ثم قرر بعدها توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

وامتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.