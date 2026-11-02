محافظ أسيوط يتفقد محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة ويستعرض مشروعات إعادة تدوير المياه وزراعة 100 فدان من الجوجوبا

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة، إحدى كبرى محطات توليد الطاقة الكهربائية في مصر، والتي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء ودعم مشروعات التنمية بمحافظات الصعيد، حيث استعرض خلال الجولة إمكانات المحطة التشغيلية ومشروعاتها البيئية والتنموية، وفي مقدمتها مشروع "زيرو فقد مائي" ومبادرة زراعة 100 فدان من أشجار الجوجوبا، باعتبارهما نموذجًا للاستدامة البيئية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد فتحي بيومي، رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء والعضو المنتدب، والمهندس جمال عثمان، رئيس قطاع محطة توليد كهرباء غرب أسيوط المركبة، والدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة، والدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والكيميائية ياسمين صلاح، مدير إدارة البيئة بالشركة، ومحمد العادلي، مدير إدارة الأمن بالشركة، والمهندس إيهاب فوزي، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمهندسين والفنيين بالمحطة.

واستمع المحافظ، في مستهل الجولة، إلى شرح تفصيلي من رئيس مجلس إدارة الشركة، مدعومًا بالماكيت التوضيحي للمحطة، حول مكوناتها وإمكاناتها الإنتاجية، حيث تمتد على مساحة 85 فدانًا، وتبلغ قدرتها التوليدية الإجمالية 1500 ميجاوات، بما يسهم في دعم الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية. وتضم المحطة موديولين، بقدرة 750 ميجاوات لكل منهما، وتعتمد على تكنولوجيا الدورة المركبة التي تتيح الاستفادة من الطاقة الحرارية الناتجة عن تشغيل الوحدات الغازية لتوليد طاقة إضافية من خلال الوحدات البخارية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز إنتاج الكهرباء دون استهلاك إضافي للوقود المستخدم في هذه المرحلة، مع الاعتماد على الغاز الطبيعي وقودًا أساسيًا والسولار وقودًا بديلًا. ويعمل بالمحطة نحو 300 من المهندسين والفنيين والإداريين والعاملين.

ورحب المهندس جمال عثمان، رئيس قطاع المحطة، بمحافظ أسيوط، مؤكدًا أهمية التعاون بين المؤسسات التنفيذية وقطاع الكهرباء لدعم المشروعات التي تجمع بين كفاءة التشغيل والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن مشروع "زيرو فقد مائي" يمثل تجربة تطبيقية للاستفادة من المياه المعالجة وتقليل الفاقد، بما يدعم الاستخدام الرشيد للموارد المائية، والتوسع في المساحات الخضراء، والحد من الأثر البيئي للأنشطة الصناعية.

واستعرضت الكيميائية ياسمين صلاح، مدير إدارة البيئة بالشركة، تفاصيل مشروع "زيرو فقد مائي"، الذي حصد المركز الأول في فئة المشروعات المتوسطة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة أسيوط، تقديرًا لما يقدمه من حلول مبتكرة للحد من هدر المياه وتوظيف التكنولوجيا في معالجة التحديات البيئية، كما جرى تكريم المشروع خلال الاحتفالية الرسمية التي أقيمت في أكتوبر الماضي بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بمشاركة ممثلين عن المحافظات والجهات المعنية بدعم المشروعات الخضراء والتنمية المستدامة.

وعقب ذلك، تفقد اللواء محمد علوان ومرافقوه غرفة التحكم الرئيسية "الكنترول" بالمحطة، واستمعوا إلى شرح حول آليات مراقبة وتشغيل وحدات التوليد والتوربينات والمحولات، وأنظمة المتابعة الإلكترونية والرقمية المستخدمة في إدارة التشغيل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مركز التحكم القومي، بما يضمن انتظام العمل ورفع كفاءة الأداء، كما جرى استعراض أهمية غرفة التحكم في متابعة الأحمال ومراقبة منظومة التوليد، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لإدارة المحطة.

كما تفقد المحافظ مشروع زراعة الجوجوبا المقام على مساحة 100 فدان، والذي يستهدف تحقيق الاستفادة الآمنة من المياه الناتجة عن عمليات المعالجة والتبريد بالمحطة، وفقًا للضوابط البيئية المعتمدة، في ري أشجار الجوجوبا، إلى جانب زراعة أشجار الجازورين المحيطة بالمزرعة للاستفادة منها كمصدات للرياح ومصدر للأخشاب. ويأتي المشروع ضمن توجهات تعظيم الاستفادة من الموارد غير التقليدية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص إنتاجية تدعم التنمية الزراعية والاقتصاد الأخضر.

وفي ختام الجولة، تسلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، درع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء من المهندس محمد فتحي بيومي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، تقديرًا للتعاون والاهتمام بالمشروعات التي تدعم التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين المحافظة والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتشجيع المبادرات البيئية التي تحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.



