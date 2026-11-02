 ارتفاع مبيعات التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية بنسبة 1ر4% خلال سبتمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع مبيعات التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية بنسبة 1ر4% خلال سبتمبر

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 8:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 8:44 ص

 ارتفعت مبيعات التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية بنسبة 1ر4% في سبتمبر الماضي مقارنةً بالعام الماضي، وذلك نتيجةً لزيادة الطلب على السيارات والمنتجات ذات الصلة، حسبما أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة معاملات التسوق الإلكتروني بلغت  97ر24  تريليون وون (7ر18 مليار دولار أمريكي) في سبتمبر/أيلول، بزيادة قدرها 8ر975 مليار وون عن العام الماضي، وفقا لوزارة البيانات والإحصاء.

وأظهرت أحدث النتائج ارتفاع الإنفاق على السيارات والمنتجات ذات الصلة بنسبة 9ر30% على أساس سنوي ليصل إلى 27ر1 تريليون وون.

كما ارتفع الإنفاق على خدمات توصيل الطعام بنسبة 4% ليصل إلى 78ر3 تريليون وون، في حين زاد الإنفاق على مستحضرات التجميل بنسبة كبيرة بلغت 2ر12 % ليصل إلى 29ر1  تريليون وون.

وارتفعت المشتريات التي تمت عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة بنسبة 4ر5 % مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 08ر19 تريليون وون في سبتمبر  وشكّلت هذه المشتريات 4ر76 % من إجمالي المبيعات، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن العام الماضي.


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